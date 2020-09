Milano: domani apre la nuova area giochi dei Giardini Lucarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano apre domani la nuova area giochi accessibile dei Giardini Ezio Lucarelli nel Municipio 3. L'intervento segue quelli realizzati ai Giardini Montanelli (Municipio 1), al parco di Villa Finzi (Municipio 2), e ai Giardini Martinetti (Municipio 7) nell'ambito di "Gioco al Centro - Parchi gioco per tutti", il progetto avviato nel 2018 dal Comune di Milano e Fondazione di Comunità Milano con l'obiettivo di realizzare aree attrezzate accessibili con giostre e giochi inclusivi nei parchi pubblici dei 9 Municipi della città. L'inaugurazione si terrà alle 15.30, all'interno di VerdeMilano, il palinsesto di eventi promosso dall'amministrazione insieme ad altri soggetti impegnati sul territorio. Dopo la presentazione i bambini saranno coinvolti, insieme ai genitori, in un'alternanza di racconti, performance e giochi teatrali. La realizzazione di quest'area giochi è nata da un nuovo percorso progettuale, curato da Fondazione Housing Sociale, volto ad ampliare il concetto di inclusione sociale. Il parco nasce come ristrutturazione di un'esistente area giochi e occupa una superficie di circa 800 metri quadrati all'interno del Parco Feltre nell'omonimo quartiere. Il nuovo spazio è integrato con il verde circostante e si suddivide in tre aree diversamente fruibili, finalizzate ad aumentarne l'inclusività: un'area destinata ai più piccoli, un'area destinata al gioco dei più grandi e un'area dedicata al gioco creativo e meno strutturato; completa infine l'area, uno spazio lasciato libero per il gioco della palla. (segue) (Rem)