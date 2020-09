Milano: domani apre la nuova area giochi dei Giardini Lucarelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La progettazione di ogni parco giochi comporta l'esame dell'assessorato al Verde, la condivisione con le Associazioni Delegate al Tavolo permanente Disabilità e la delegata del Sindaco per le politiche sull'Accessibilità, Lisa Noja; il lavoro si avvale dell'esperienza pedagogica de L'abilità onlus, delle competenze di Anffas, Pio Istituto dei Sordi, Uildm e Ledha Milano, Uici e dell'esperienza internazionale di Inter Campus. "Inauguriamo la quarta area giochi accessibile realizzata con un progetto che tiene insieme tante anime di Milano, la prossima tappa sarà in piazza Paci, al quartiere Barona - dichiara l'assessore al Verde Pierfrancesco Maran-. L'accessibilità deve essere il faro con cui vengono ripensati gli spazi pubblici, a partire dalle aree dedicate ai più piccoli. È sempre una grande soddisfazione vederli giocare all'aperto in condizione di parità, soprattutto dopo questi mesi difficili per tutti". "Assicurare a tutti i bambini della nostra città un luogo di gioco accessibile e inclusivo è l'obiettivo del nostro progetto e rappresenta il primo impegno assunto dalla Fondazione per rispondere ad una specifica esigenza: garantire il diritto al gioco di tutti i bambini - commenta Massimo Cremona, Consigliere della Fondazione di Comunità Milano. Un impegno che estendiamo a quanti condividono l'importanza di vivere gli spazi verdi, senza che nessuno si senta escluso. Questa giornata è un momento importante perché il parco diventi un luogo della comunità, un patrimonio comune da rispettare e custodire". Il progetto "Gioco al Centro- Parchi gioco per Tutti" oltre a realizzare gli spazi e le strutture gioco promuove la cultura del rispetto per la disabilità; al progetto sono infatti collegate attività educative e di sensibilizzazione nelle scuole e un programma di iniziative di animazione nel nuovo spazio gioco volte a rafforzare le reti di solidarietà presenti sul territorio. Grazie alla collaborazione dell'associazione Campo Teatrale, fino a giugno 2022, saranno attivati laboratori teatrali nelle scuole del Municipio e il parco verrà animato con un ricco programma di spettacoli ed eventi esperienziali inclusivi. (Rem)