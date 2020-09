Sicurezza stradale: Pianese (Coisp), modifiche Codice non siano per fare 'cassa'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, osserva che "ora più che mai è necessario che il Parlamento si metta in moto e ascolti le richieste delle donne e degli uomini della Polizia stradale, i maggiori esperti in ambito di sicurezza sulle strade, circa le modifiche del Codice della strada. E' impensabile, infatti - spiega in una nota - ostinarsi a non voler ascoltare i suggerimenti di chi, con professionalità e competenza, da sempre si occupa di sicurezza stradale. Le criticità e i problemi sottolineati dal comparto sicurezza in materia di Codice della strada sono molteplici e il dipartimento di Ps in più occasioni, ha dimostrato di avere la competenza necessaria per sedersi al tavolo con il governo e contribuire a migliorare i tanti problemi legati al settore, tra cui quello della circolazione, della riduzione del numero di incidenti e quello delle migliaia di feriti e di vittime che ogni anno si registrano in tutto il Paese. Perché il governo non ascolta i suggerimenti di chi ogni giorno è in prima linea nel fronteggiare queste emergenze? Sembra quasi - conclude Pianese - si preferisca operare le modifiche al Codice in funzione di far fare 'cassa' agli enti locali e badare poco, o comunque in maniera risibile, alla reale sicurezza dei cittadini". (Com)