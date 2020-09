Amministrative: Acli Roma, "siamo tutti candidati" per ripensare insieme la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- " 'Siamo tutti candidati', per affrontare insieme i problemi e ridare speranza alla città". È questa la provocazione lanciata questa mattina da Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, nel corso della sua relazione che ha aperto il XXVI congresso provinciale, in corso presso la sala conferenze della parrocchia di Santa Maria in Campitelli, piazza di Campitelli, 9 a Roma, con lo slogan: "Tra visione e concretezza. Viviamo il presente costruiamo il domani. Le Acli di Roma per una comunità inclusiva, equa e generativa". "Le Acli provinciali di Roma – ha spiegato Borzì – rappresentano un soggetto della società civile che, nella sua pluralità di associazioni e servizi, di circoli e nuclei, di presidi solidali, di progetti di innovazione sociale, riesce a incontrare e ascoltare una parte molto importante della nostra comunità. Per questo, vogliamo fare in modo che nessuno venga lasciato indietro e vogliamo continuare a interpretare la voce di chi non ha voce e farla arrivare alla responsabilità decisionale delle istituzioni. Lanciamo perciò una provocazione: anche noi ci candidiamo. Non a uno scranno a Palazzo Senatorio, ma a fare la nostra parte da subito per un progetto condiviso che faccia di Roma una grande capitale europea, capace di tenere insieme un doppio sguardo, dal basso dei bisogni primari all'alto della visione lungimirante". (segue) (Com)