Amministrative: Acli Roma, "siamo tutti candidati" per ripensare insieme la città (2)

- Soltanto da gennaio ad agosto 2020, anche grazie a un servizio di segretariato sociale telefonico attivato durante il periodo del lockdown che è andato ad affiancare i servizi già operativi di Caf e Patronato, le Acli di Roma hanno ricevuto oltre 350.000 chiamate, con un aumento del 46,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Inoltre, anche il sito acliromaservizi.it, nel quale è stata aggiunta una pagina web dedicata alle misure straordinarie per il lockdown e costantemente aggiornata, ha contato (sempre nel periodo gennaio-agosto) 190.838 visualizzazioni, +334 per cento rispetto all'anno precedente. Dietro i numeri volti e storie che hanno fatto emergere con forza la grande difficoltà dei romani, legata soprattutto all'esigibilità dei diritti, al lavoro, ma anche al cibo. L'emergenza sanitaria ha infatti innescato un circolo vizioso in cui ai problemi di salute si sono aggiunti il blocco dell'economia, a causa del lockdown, e un aggravamento della crisi occupazionale, che ha colpito in particolare le fasce di lavoratori più fragili, come quelli con basse tutele e bassi salari. (segue) (Com)