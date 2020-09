Amministrative: Acli Roma, "siamo tutti candidati" per ripensare insieme la città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A queste emergenze le Acli di Roma hanno risposto con diverse soluzioni: aiutando le persone a orientarsi tra le varie misure adottate per l'emergenza e non, e quindi lavorando con il patronato, nel periodo marzo-agosto 2020, tra le altre 511 pratiche relative alla richiesta per il reddito di cittadinanza (+51,6 per cento sullo stesso periodo del 2019) e 510 pratiche per il reddito d'emergenza; accogliendo e aiutando le persone in difficoltà con il lavoro, un dato che viene confermato dal Caf delle Acli di Roma, dal quale risulta nei modelli 730 2020 (relativi ai redditi 2019) delle persone in età lavorativa un aumento di dichiaranti senza sostituti d'imposta (+4 per cento per gli uomini, che arrivano in totale all'11 per cento; +3 per cento per le donne che arrivano così al 12 per cento), a causa proprio della perdita dell'occupazione; infine con un sostegno concreto, potenziando il proprio progetto di recupero delle eccedenze alimentari "il cibo che serve" con il quale sono stati recuperati: oltre 12mila kg di pane e prodotti da forno, oltre 30mila kg di ortaggi e frutta, più di 3mila kg di beni a lunga conservazione, percorrendo oltre 10mila km, oltre 7000 invece i pacchi alimentari e kit igienici consegnati a famiglie in difficoltà. (segue) (Com)