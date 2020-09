Amministrative: Acli Roma, "siamo tutti candidati" per ripensare insieme la città (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche noi – ha concluso Borzì – ci siamo sentiti spinti rivedere il nostro modello di Azione sociale, a seguito della crisi sociale che è derivata dalla pandemia. In parte ne abbiamo confermato i pilastri fondanti, ma in parte lo abbiamo rinnovato, a fronte delle inedite sfide che abbiamo affrontato e abbiamo davanti. Sono quattro i pilastri, o meglio gli interventi, trainanti di questo modello: il lavoro dignitoso, il welfare sartoriale, promozionale e non assistenziale, una comunità educante, diffusa e coesa, una partecipazione che sia autentica espressione di democrazia agita. Le Acli di Roma individuano in queste quattro direttrici strategiche quella freccia di futuro, che non indica solo velocità ma anche direzione, capace di orientare la ricostruzione la ripartenza della nostra comunità. Vogliamo dare corpo e concretezza alle corresponsabilità nel lavoro di infrastrutturazione del territorio, in una logica di rete e dialogo costante con le istituzioni". (Com)