Grecia: sondaggio, 60 per cento dei cittadini approva risposta governo a tensioni con Turchia

- Sei cittadini greci su dieci si dicono soddisfatti della risposta del governo alla crisi nelle relazioni con la Turchia, secondo un nuovo sondaggio di opinione che attribuisce al governo guidato dal partito Nuova democrazia (Nd) un forte vantaggio di 17,5 punti percentuali sulla formazione di opposizione Syriza. La rilevazione demoscopica, condotta dall'istituto Pulse per "Skai Tv", vede il partito conservatore Nd raccogliere il 41,5 per cento dei voti ad eventuali elezioni, rispetto al 24 per cento di Syriza. Il Movimento per il cambiamento (Kinal) figura al terzo posto con il 7 per cento, seguito dal Partito Comunista con il 6 per cento. La risposta dell'amministrazione conservatrice alla crisi con la Turchia è stata vista andare "nella giusta direzione" dal 58 per cento degli intervistati, anche se l'80 per cento ha affermato di non credere che Ankara abbia un sincero desiderio di allentare le tensioni. (segue) (Gra)