Imprese: domani ad Autoclassica il Capac presenta il corso di tecnico riparatore veicoli d'epoca

- Domani alle ore 15.00 a Milano Autoclassica, la manifestazione in Fiera Milano Rho dedicata alle auto classiche e sportive, il Capac Politecnico del Commercio e del Turismo (ente di formazione che fa riferimento alla Confcommercio milanese) presenta il corso di tecnico riparatore dei veicoli a motore di auto e moto d'epoca realizzato in collaborazione con ASI, Automotoclub Storico Italiano, Cmae (Club Milanese Auto Moto d'Epoca) e RIP356 (Registro Italiano Porsche). La presentazione del corso avviene in Fiera presso lo stand di Asi. Il corso, quest'anno alla 4a edizione, si svolge a Milano nella sede Capac di via Amoretti ed ha l'obiettivo di valorizzare il percorso formativo già esistente di diploma professionale per tecnico riparatore dei veicoli (nato dall'incontro fra la volontà di Capac e le istanze di ASI, CMAE e RIP356) arricchendosi con la specializzazione di restauro dei veicoli storici per rispondere alla domanda di appassionati ed esperti di un prezioso patrimonio produttivo e culturale. "Il corso di tecnico riparatore di veicoli a motore di auto e moto d'epoca – spiega Simonpaolo Buongiardino, presidente del Capac – costituisce una professione emergente di alta specializzazione per i giovani allievi ed ha registrato, in questi anni, un costante incremento degli iscritti e delle aziende partner. Sia per quanto riguarda la realizzazione delle esperienze di stage, sia per la disponibilità ad organizzare workshop, visite aziendali e momenti di training on the job". Strutturato nella forma dell'alternanza scuola-lavoro, circa il 50 per cento del monte ore del corso è svolto in azienda. Domani pomeriggio, alla presentazione Capac di Milano Autoclassica, gli allievi si alterneranno per mostrare il processo di smontaggio e rimontaggio di un motore da scooter. Ci saranno anche due Vespe Piaggio: una da restaurare nel corso dell'anno scolastico e una già restaurata messa a disposizione da un'azienda partner dello stage. (Com)