Inps: Romeo (Lega), Tridico inopportuno, si dimetta

- Il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo ritiene "inaccettabile che, mentre migliaia di italiani attendono ancora la Cassa integrazione, il presidente Tridico si aumenti lo stipendio, pretendendo anche gli arretrati, col benestare dei Cinque stelle e del ministro Catalfo. Ma con quale coraggio - afferma in una nota -. Basta trattare le istituzioni del Paese come cose di proprietà, mortificando il buonsenso. Tridico mostri serietà, chieda scusa per la sua mossa inopportuna e rassegni le dimissioni".(Com)