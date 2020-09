Usa: Trump su voto postale, vincitore delle elezioni potrebbe essere noto "dopo mesi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori statunitensi potrebbero non conoscere "per mesi" l'esito delle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre, a causa di probabili controversie sui voti espressi per corrispondenza. Lo ha detto il presidente Donald Trump, che è tornato a criticare la modalità di voto per via postale. Nel discorso tenuto nella notte a Newport News, in Virginia, Trump ha detto che preferirebbe sapere in tempi rapidi se ha vinto o perso: "È molto improbabile che tu possa conoscere il vincitore quella sera (il 3 novembre)", ha detto. "Potrei essere in testa e poi (gli scrutatori) continueranno a ricevere schede su schede, che potrebbero arrivare in ritardo", ha aggiunto. I commenti del presidente si rifanno alle recenti dichiarazioni di diversi esperti elettorali, secondo i quali dopo il voto del 3 novembre potrebbero volerci diversi giorni prima di poter dichiarare vincitore l'uno o l'altro candidato, poiché i funzionari avranno bisogno di tempo per conteggiare le schede che arriveranno per via postale i giorni successivi al voto. Di recente l'istituto Hawkfish, centro di elaborazione di dati politici fondato dall’ex sindaco democratico di New York,Michael Bloomberg, ha sostenuto che Trump potrebbe risultare vincitore con un ampio margine dopo la chiusura dei seggi, ma risultare poi sconfitto a causa del voto postale, i cui dati saranno resi noti successivamente. (Nys)