Torino: Forte di Fenestrelle, camminata per sostenere i giovani talenti

- Ritorna l’evento di fine estate per raccogliere fondi e sostenere i giovani talenti del nostro Paese: l’ottava edizione della camminata in montagna della Fondazione Cecilia Gilardi è in programma domenica 27 settembre 2020 al Forte di Fenestrelle (Torino), nella cornice della più grande fortezza alpina d’Europa. L’evento è un’occasione importante per sostenere i giovani talenti nella formazione e nell’ingresso nel mondo del lavoro, supportando la crescita dell’eccellenza nel nostro Paese non solo in ambito universitario, ma anche nei mestieri dell’arte e in ambito artistico. La Fondazione Cecilia Gilardi, infatti, nei suoi 10 anni di attività ha contribuito alla crescita professionale di oltre 200 ragazze e ragazzi, attraverso borse di studio, tirocini e progetti speciali. La partenza è fissata per domenica 27 settembre alle ore 9 con ritrovo al Forte di Fenestrelle. Per partecipare è richiesta una donazione minima di 50 euro a persona (di 30 euro per i giovani dai 13 ai 28 anni e di 15 euro per i bambini fino ai 12 anni) da effettuare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Banca Ifigest IBAN IT80S0318501000000010257335. È possibile iscriversi anche sul sito www.fondazionececiliagilardi.org. Per garantire il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, il numero massimo di partecipanti all’evento non potrà superare il limite di 200 persone. Inoltre, la camminata si svolgerà in piccoli gruppi da 25 persone: ogni gruppo verrà accompagnato lungo il percorso da una guida messa a disposizione dal Forte di Fenestrelle. Seguirà il pranzo al sacco preparato dal Cafè de Forçat e la lotteria con un momento musicale nella Piazza d’Armi del Forte.(Rpi)