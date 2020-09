Coronavirus: Gallera su indagine Diasorin-San Matteo, più che tranquillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, si è detto “più che tranquillo” rispetto all’indagine della Procura di Pavia sull'accordo tra la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo e Diasorin per la fornitura di test per la ricerca di anticorpi neutralizzanti anti Sars-Cov-2 allo scopo di ottenere la marcatura Ce, nell’ambito della quale la Guardia di Finanza di Pavia ha acquisto i contenuti del telefono cellulare dello stesso assessore e del governatore lombardo Attilio Fontana, che non risultano indagati. “Sono più che tranquillo. Tutto è trasparente, questa indagine non riguarda la Regione, ma un rapporto tra il San Matteo e l’azienda. Io non ho elementi per dare giudizi, ma i nostri rapporti con il San Matteo sono sempre stati alla luce del sole, trasparenti, chiari e quindi abbiamo dato la massima collaborazione all’autorità giudiziaria che approfondisca e veda”, ha detto Gallera a margine dell’inaugurazione del pronto soccorso pediatrico dell’ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano. “Anche questo caso, come sta succedendo in altri, non potrà che dimostrare l’assoluta correttezza dell’azione della Regione Lombardia”, ha concluso l’assessore al Welfare.(Rem)