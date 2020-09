Inps: Molinari (Lega), premio a Tridico? Dimissioni subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, afferma che "il bonus da 100 mila euro a Tridico lascia basiti: mentre migliaia di italiani aspettano la Cassa integrazione, Pd-Cinque stelle premiano l'incapacità del presidente dell'Inps in quota grillina. Per l'operato del tutto insoddisfacente, Tridico - continua in una nota - si merita la richiesta di immediate dimissioni, altro che premi. Sarebbe interessante chiedere ai lavoratori che da mesi aspettano la cassa dall'Inps cosa ne pensano. Il 14 agosto la Camera è stata convocata d'urgenza per discutere di 600 euro di bonus richiesti da alcuni parlamentari: ora ci aspettiamo la stessa solerzia per dare spiegazioni su 100 mila euro riconosciuti dal governo al presidente Tridico".(Com)