- Dall'inizio dell'attività di testing negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, sono stati eseguiti 27.288 tamponi rapidi antigienici: il 53 per cento a cittadini residenti nel Lazio, il 26 per cento a cittadini residenti in altre regioni e il 21 per cento a cittadini residenti all'estero. Lo rende noto l'unità di crisi della Regione Lazio per l'emergenza coronavirus sul portale Salute Lazio. (Rer)