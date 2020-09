Ungheria: compagnia Magyar Telekom denuncia attacco hacker da Russia, Cina e Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni finanziarie e le infrastrutture di telecomunicazioni dell'Ungheria sono state colpite giovedì da un potente attacco informatico dai server di computer situati in Russia, Cina e Vietnam. Lo ha reso noto oggi la società di telecomunicazioni ungherese Magyar Telekom. Si tratterebbe di un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) in cui gli hacker tentano di sopraffare una rete con volumi di traffico dati insolitamente elevati per paralizzarla. Il volume dell'attacco è stato 10 volte superiore a quello dei normali attacchi DDoS, ha fatto sapere la società ungherese. "Ciò significa che questo è stato uno dei più grandi attacchi di hacker mai avvenuti in Ungheria, sia per dimensioni che per complessità", hanno affermato i rappresentanti di Magyar Telekom. L'attacco è avvenuto in più ondate, interrompendo i servizi di alcune istituzioni finanziarie e causando lacune nei servizi di Magyar Telekom in alcune zone di Budapest, prima di venire respinto dalla compagnia. (Vap)