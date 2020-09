Lombardia: Bolognini, al via "Trabucco gigante" per migliorare vita nei quartieri popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con 'Trabucco Gigante' prende il via oggi a Milano, nel quartiere popolare di San Siro, una sperimentazione socioculturale che punta a cambiare in meglio la vita dei cittadini che abitano nei quartieri di residenza pubblica della nostra amata Lombardia. L'arte, la letteratura e la drammaturgia entrano nei cortili degli stabili Aler per essere fruibili veramente da tutti. Un progetto che promette di creare nuove occasioni di incontro, confronto, riflessione e crescita, reso possibile dalla sinergia fra università, associazioni culturali e l'Azienda lombarda di edilizia residenziale". Così l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, sottolinea l'importanza dell'evento "Trabucco Gigante". previsto questo pomeriggio, alle 17, nel cortile dello stabile di via Abbiati 6, nell'ambito dell'iniziativa "Cortili spettacolari". "Questo progetto - sottolinea l'assessore - ci proietta verso la Milano del futuro che in tanti desideriamo. Una metropoli più generosa culturalmente anche per chi non è ricco, più protettiva verso i più fragili, più libera e godibile da tutti. Per questo oggi pomeriggio presenzierò con particolare soddisfazione all'inaugurazione della manifestazione e parteciperò alla tavola rotonda che seguirà la rappresentazione". (segue) (Com)