Lombardia: Bolognini, al via "Trabucco gigante" per migliorare vita nei quartieri popolari (2)

Reso possibile dalla collaborazione fra Aler e Politecnico di Milano, l'allestimento del "Trabucco Gigante" è stato possibile grazie all'installazione di una piattaforma rimodulabile a uso dei cittadini dello stabile, ideata dagli esperti dell'ateneo meneghino. L'iniziativa, appunto, rientra nel progetto "Cortile Spettacolare". È stata realizzata dai gruppi di ricerca del Politecnico "Mapping San Siro" e "West Road Project" con la collaborazione di Outis, il Centro nazionale di drammaturgia contemporanea. "Così si favorisce - evidenzia l'assessore - la socializzazione e l'inclusione e si rende più piacevole e serena la quotidianità di tante famiglie e giovani. I quartieri popolari offrono enormi potenziali di crescita, di vitalità, di libertà. Regione ci crede e continuerà ad adoperarsi per migliorare concretamente la qualità della vita di chi ci abita. A cominciare da iniziative come il 'Trabucco Gigante', per cui voglio ringraziare pubblicamente il Politecnico, Aler Milano e tutti i soggetti che hanno preso parte a questo progetto innovativo".