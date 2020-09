Lombardia: Bolognini, al via "Trabucco gigante" per migliorare vita nei quartieri popolari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia e Aler Milano sono impegnate a trasformare l'area popolare di San Siro in un modello di rigenerazione urbana per la Lombardia e per il Paese. Oggi nel quartiere si contano circa 6.000 alloggi di edilizia pubblica di Aler Milano, in cui alloggiano circa 12mila persone. In molti casi si tratta di nuclei familiari fragili con bassa capacità economica e con scarse risorse relazionali. Le difficoltà di inclusione sono incrementate da un mix sociale con il 48 per cento di stranieri di oltre 85 nazionalità. Una realtà che deve essere trasformata in opportunità di crescita per tutta la città. Si può fare con iniziative culturali come questa, con nuove idee per la rigenerazione e la fruizione degli spazi pubblici, delle aree comuni e dei locali commerciali sfitti". "Vanno in questa direzione - continua l'assessore - iniziative come 'Luci a San Siro', promossa con un bando da Regione Lombardia per incentivare la ristrutturazione e l'assegnazione di spazi commerciali sfitti per la creazione di attività economiche, sociali e culturali nel quartiere. Sono stati selezionati 6 soggetti e alcuni di questi spazi sono gia' aperti o apriranno a breve”. "Sappiamo che non basta - sottolinea Bolognini - e che c'è tanto da fare. A breve grazie a 6 milioni erogati da Regione Lombardia partirà la riqualificazione di parte dell'immobile di via Abbiati 6 e dell'edificio ex Omni in via Zamagna 6. La zona, poi, vedrà a breve l'attivazione di presidi sanitari con la Asst Fatebenefratelli-Sacco, per promuovere la vaccinazione antinfluenzale, il tele-monitoraggio e la telemedicina. Saranno promosse campagne di contrasto alla violenza domestica, tema molto sentito dopo la fine del “lockdown”. Il cambiamento è cominciato e proseguirà rapido nei prossimi anni". (Com)