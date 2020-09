Libano: presidente commenta rinuncia premier incaricato Adib, iniziativa francese ancora valida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa per la formazione di un nuovo governo in tempi rapidi proposta dal presidente francese, Emmanuel Macron, lo scorso primo settembre è “ancora valida”. Lo ha dichiarato il presidente libanese Michel Aoun, poco dopo aver accettato la rinuncia all’incarico del premier designato Mustapha Adib. "L'iniziativa lanciata dal presidente Emmanuel Macron è tuttora valida e beneficia del mio pieno appoggio, sulla base dei principi decretati dal presidente francese", ha dichiarato Aoun secondo quanto si legge in una nota della presidenza libanese. Mustapha Adib ha annunciato poco dopo un incontro con Aoun la sua incapacità di formare un nuovo governo. Il capo dello Stato ha accettato la decisione di Adib e ha annunciato che prenderà "le misure necessarie previste dalla Costituzione". (segue) (Res)