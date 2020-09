Libano: presidente commenta rinuncia premier incaricato Adib, iniziativa francese ancora valida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 agosto, sei giorni dopo le esplosioni che hanno devastato la capitale Beirut il 4 agosto, il governo di Hassane Diab si è dimesso a causa delle proteste della popolazione. Mustapha Adib, ambasciatore del Libano in Germania, è stato nominato il primo settembre premier incaricato per formare un nuovo gabinetto di governo. L’affidamento dell’incarico ad Adib è avvenuto poche ore prima dell’arrivo del presidente francese Emmanuel Macron a Beirut. Secondo la stampa libanese, il principale ostacolo incontrato dal premier designato nei suoi negoziati ha riguardato il ministero delle Finanze, rivendicato da movimenti sciiti Hezbollah e Amal, che impongono una “personalità sciita” a capo del dicastero e la sua esclusione dalla rotazione dei vari ministeri tra le tre principali fedi religiose: cristiana maronita, musulmana sunnita e sciita. Con l’uscita di scena di Adib, il Libano si trova nuovamente di fronte ad una situazione di stallo per la formazione del nuovo gabinetto. La mancata formazione di un nuovo esecutivo impedisce al Paese di ottenere i fondamentali aiuti dall’estero, con i Paesi donatori che hanno affermato che nessun sostegno finanziario sarà assegnato al Libano senza l'avvio di riforme strutturali. (Res)