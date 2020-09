Coronavirus: Gallera, troppi tamponi ai bambini? Pediatri siano responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello “in scienza e coscienza” a prescrivere il tampone naso-faringeo per diagnosticare il Covid solo ai bambini che ne abbiano davvero bisogno. A rivolgerlo ai pediatri lombardi è stato l’assessore al Welfare Giulio Gallera, a margine dell’inaugurazione del pronto soccorso pediatrico dell’ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano, il cui primario, il professor Gian Vincenzo Zuccotti, qualche giorno fa in commissione consiliare aveva sottolineato i rischi di un eccesso di prescrizioni di tamponi per i bambini. “Condivido moltissimo la posizione di Zuccotti - ha detto Gallera - da un lato noi stiamo facendo di tutto per rendere il più fluido possibile accedere ai tamponi e il più veloce possibile processarli. Abbiamo fatto una gara anche per i test anti-genici rapidi, insieme alle Regioni Veneto, Lazio ed Emilia. La gara scade il 28, quindi lunedì". "Abbiamo ordinato 1 milione e duecento mila test anti-genici per la scuola e speriamo i primi di ottobre di avere i primi”, ha proseguito Gallera, precisando che “tutto questo ha un senso ed è compatibile con numeri che rispondono ai bisogni veri”, non “se invece a chiunque viene sollecitato anche per motivi che possono essere valutati diversamente dai pediatri un accesso eccessivo dei tamponi”. “Noi stiamo lavorando con i pediatri e con i sindacati dei pediatri per definire delle linee guida, ma è il medico che in scienza e coscienza deve decidere cosa fare, non c’è una linea guida che può imporre un comportamento e quindi tutto sta nel senso di responsabilità del pediatra”, ha concluso Gallera, sollecitando “una valutazione attenta da parte dei pediatri”, per evitare che il modello organizzativo messo a punto dalla Regione venga messo in crisi.(Rem)