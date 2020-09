Usa: Trump, prorogato al 2023 il divieto di trivellazioni petrolifere al largo di Virginia e Carolina del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti intende prorogare fino al 2023 il divieto di effettuare trivellazioni petrolifere al largo delle coste della Carolina del Nord e della Virginia, una misura annunciata in precedenza anche per le perforazioni offshore al largo della Florida, della Georgia e della Carolina del Sud. "Sto estendendo la moratoria alla Carolina del Nord e alla Virginia", ha detto il presidente Donald Trump in un intervento elettorale tenuto a Newport News, in Virginia, alla presenza dei media locali. L'amministrazione Trump, che ha lavorato per espandere le perforazioni di petrolio e gas negli Stati Uniti e annullare le regole stabilite dal predecessore Barack Obama sull'inquinamento da combustibili fossili, avava inizialmente annunciato la volontà di espandere le perforazioni offshore al largo di molte delle coste statunitensi, comprese quelle della Florida, ma ha dovuto far fronte alle accese reazioni del mondo ambientalista e del turismo. Secondo i media locali, in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre il cambio di rotta di Trump potrebbe favorire il senatore repubblicano Thom Tillis, candidato nella Carolina del Nord e che rincorre lo sfidante democratico ed ex senatore Cal Cunningham. (Nys)