Bulgaria: premier Borisov, non esiste alternativa all'Onu per cooperazione multilaterale

- Non c'è alternativa alle Nazioni Unite in termini di sviluppo del diritto internazionale e cooperazione multilaterale. Nel contesto di una pandemia, il mondo ha bisogno più che mai dell’Onu come leader morale. Lo ha affermato il primo ministro bulgaro Boyko Borisov nel suo discorso durante il dibattito generale della 75ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si sta svolgendo con contributi online a causa della pandemia di Covid-19. Borisov ha sottolineato che come Stato membro dell'Unione Europea, la Bulgaria si batterà perché l’Onu sia più forte, considerando l’organizzazione come il partner principale per Sofia e una solida base dell'ordine multilaterale basato sul diritto. In questo contesto, il premier ha sottolineato che nel 2020 la Bulgaria festeggia i 65 anni dalla sua adesione alle Nazioni Unite. "In qualità di membro dell'Onu e dell'Ue, il paese è pronto ad assumersi le proprie responsabilità. Sosteniamo attivamente il ruolo guida dell'Onu nella cooperazione multilaterale per affrontare la pandemia su scala globale", ha detto Borisov. (segue) (Seb)