Bulgaria: premier Borisov, non esiste alternativa all'Onu per cooperazione multilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo bulgaro ha poi sottolineato come il coronavirus abbia preso il sopravvento nell'agenda di tutte le istituzioni globali e abbia stravolto la vita delle persone. Una delle iniziative a cui la Bulgaria ha aderito nell'ambito delle misure a sostegno dei paesi terzi per affrontare il contagio è il pacchetto "Team Europe" dell'Unione europea. In questo contesto, la Bulgaria ha reindirizzato più di un milione di euro dei suoi fondi per aiuti umanitari di emergenza, assistenza sanitaria e sostegno allo sviluppo socio-economico nei Balcani occidentali, nei paesi del Partenariato orientale, in Siria, Iraq, Yemen e Afghanistan, come ha sottolineato Borisov. Secondo il premier, al fine di riprendersi dalle conseguenze negative della pandemia nella regione dei Balcani occidentali, è particolarmente importante utilizzare meccanismi di cooperazione efficaci come il Processo di Berlino, copresieduto quest'anno dalla Bulgaria insieme alla Macedonia del Nord. (Seb)