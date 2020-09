Roma: base dello spaccio in casa Ater a Laurentino 38, arrestato 37enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno spacciatore romano di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Eur con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un servizio finalizzato all’accertamento della regolarità dell’occupazione degli appartamenti di proprietà Ater, sono entrati nell’appartamento dell’uomo che ha subito mostrato un forte nervosismo. Quello strano atteggiamento ha spinto i carabinieri ad approfondire le verifiche facendo scattare una perquisizione, nel corso della quale sono stati trovati più di 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 320 euro in contanti, tutto nascosto in varie suppellettili dell’appartamento. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il 37enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. (Rer)