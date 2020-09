Taiwan: presidente Tsai in visita alla base aerea di Gangshan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha visitato oggi un centro di manutenzione per i motori dei jet da combattimento situato nella base aerea di Gangshan a Kaohsiung, nel sud del Paese. Lo riferisce la stampa locale sottolineando che il capo dello Stato ha voluto con la sua visita incoraggiare le forze armate, sotto pressione per le ripetute incursioni dell'Aviazione cinese nello spazio aereo del Paese. Nel corso della visita, Tsai ha ricevuto un resoconto dettagliato delle operazioni di manutenzione con cui i tecnici mirano a garantire che l'F-16 di Taiwan ed altri caccia operino al massimo delle prestazioni."Se non ci fosse il vostro aiuto e sostegno, la costante forza di combattimento dei (nostri) militari sarebbe notevolmente ridotta", ha detto il capo dello Stato. L'aeronautica di Taiwan è di minori dimensioni rispetto a quella cinese, e la tensione di Taiwan di fronte alle ripetute incursioni di Pechino durante le esercitazioni aeree ha iniziato a crescere. Il ministero della Difesa di Taiwan questo mese ha affermato che il "drammatico aumento" del livello di minaccia, insieme al fatto che gli aerei della flotta taiwanese sono "di mezza età", ha portato a un enorme aumento dei costi di manutenzione, non inizialmente previsti. (Cip)