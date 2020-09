Aerospazio: Di Maio, importante intesa con Stati Uniti, grazie a lavoro sottosegretario Fraccaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha accolto con favore l’accordo fra Italia e Stati Uniti sul programma Artemis per l'esplorazione della Luna. “Importante partnership tra Italia e Stati Uniti, nell'ambito della missione spaziale Artemis. È la prima intesa sottoscritta dagli Usa con un Paese Ue all’interno di un programma che riporterà l'uomo sulla Luna. Obiettivo raggiunto grazie al lavoro del sottosegretario Riccardo Fraccaro”, ha dichiarato Di Maio in un messaggio sul suo profilo Twitter. La dichiarazione d'intenti è stata firmata ieri a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro, in collegamento con l'amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine. L'Italia è il primo Paese europeo a firmare con gli Stati Uniti un accordo bilaterale sull'esplorazione lunare.(Res)