Inps: Ciriani (Fd'I), assurdo aumento stipendio a Tridico, presenterò interrogazione

- Il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, rimarca che "non bastavano i disastri compiuti durante il lockdown, adesso il governo attraverso una decisione del ministro Catalfo ha deciso che il presidente Tridico deve essere addirittura premiato con un aumento di stipendio fino a 150 mila euro e addirittura retroattivo, il che comporterà un esborso per lo Stato di circa 100 mila euro. E’ assurdo - denuncia in una nota - e tutto questo mentre gli italiani continuano a non ricevere la cassa integrazione e le famiglie sono piegate da una crisi che il governo è incapace a fronteggiare. Ma quello che è più grave, secondo quanto emergerebbe da notizie diffuse dalla stampa, è che questa decisione sarebbe stata presa dallo stesso Cda nel pieno lockdown, proprio quando l’Inps mostrava tutta la sua inadeguatezza. E così mentre gli italiani erano rinchiusi in casa, senza certezze per il proprio domani, c’era chi pensava bene di aumentarsi lo stipendio. Il M5s, che ha indicato Tridico alla presidenza e di cui il ministro Catalfo è espressione, non ha nulla da dire? Presenterò immediatamente un’interrogazione su questa penosa vicenda, affinchè - conclude Ciriani - si faccia chiarezza e con una piena assunzione di responsabilità da parte di chi ha deciso questa assurda gratificazione". (Com)