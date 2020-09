Giustizia: Modena (FI), voto segreto Csm deciderà permanenza Davigo, ma giusto vada in pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia in commissione Giustizia, ritiene "sia cosa giusta che un magistrato che ha lavorato tanto come Piercamillo Davigo debba ora trovare il tempo di riposare e di riprendersi in pieno la sua vita privata. Condivido in pieno - spiega in una nota - le tesi già esposte il 9 maggio scorso dall'Associazione nazionale magistrati sulle ipotesi di innalzamento dell'età pensionabile dei magistrati e che qui mi piace ricordare nel caso in cui qualcuno l'avesse già dimenticato. In quella delibera i magistrati italiani hanno chiarito che 'L'Associazione nazionale magistrati ha sempre affermato netta contrarietà rispetto ad interventi di modifica della disciplina dell'età pensionabile dei magistrati operate in assenza di alcuna programmazione e della previsione del differimento degli effetti per un congruo periodo di tempo'". (segue) (Com)