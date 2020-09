Giustizia: Modena (FI), voto segreto Csm deciderà permanenza Davigo, ma giusto vada in pensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delibera di Anm andava anche oltre e spiegava cose che ai profani non sono sempre molto chiare - aggiunge Modena - 'Interventi di questo tipo non trovano alcuna giustificazione nell'attuale situazione di emergenza sanitaria e, anzi, partendo dagli errati presupposti di una inattività dell'organo di governo autonomo o dell'insostituibilità di singoli dirigenti, rischiano, ancora una volta, di far sorgere il sospetto che l'intenzione sia quella di favorire o penalizzare singoli magistrati, incidendo inevitabilmente sull'organizzazione degli uffici e lo svolgimento dei processi e, in definitiva, sull'indipendenza della magistratura che è garanzia dei cittadini'. Al giudice Piercamillo Davigo - conclude Modena - dunque, che sta per lasciare non solo la magistratura ma anche il Consiglio superiore della magistratura mi permetto di formulare gli auguri personali più cari". (Com)