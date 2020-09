Civitavecchia: evitava il traffico con un lampeggiate da forze dell'ordine, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Civitavecchia un uomo di 44 anni di Ladispoli sorpreso ad utilizzare - sulla propria auto - un lampeggiante simile a quello in uso alle forze dell'ordine. Tutto è nato qualche tempo fa quando, un agente del reparto Scorte della polizia di Stato, libero dal servizio, ha notato arrivare a forte velocità una Volkswagen Golf munita di lampeggiante in funzione che effettuava manovre molto pericolose, superando i veicoli in coda. Annotato il numero di targa, con l'ausilio della Sala operativa della Questura di Roma, si è risaliti all'identità del proprietario, un normale cittadino di Ladispoli, incensurato. Gli agenti hanno fermato l'uomo vicino casa e fermato per un controllo, hanno trovato il lampeggiante nella sua auto. Alla contestazione degli agenti, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essere l'unico titolare del mezzo e del lampeggiante, utilizzato in caso di necessità per sviare il traffico cittadino. Il 44enne è stato denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti ed il dispositivo lampeggiante è stato sequestrato. (Rer)