Agroalimentare: Car su giornata lotta allo spreco, recuperate 400 tonnellate di cibo fresco (2)

- Accanto a questo impegno, è attivo presso il Mercato ortofrutticolo del Car anche il laboratorio "Papa Francesco", per la trasformazione della frutta e della verdura recuperate. È gestito da ex detenuti ospiti presso l'Isola Solidale grazie a 4 borse di lavoro messe a disposizione da Roma Capitale. I prodotti del laboratorio vengono anch'essi in parte ridistribuiti ai circuiti solidali della Capitale. L'idea del laboratorio – fondamentale per ampliare ancora di più il recupero di cibo invenduto – è nata dal progetto "Frutta che Frutta non Spreca" promosso da Italmercati e finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con l'obiettivo di ridurre gli sprechi attraverso il riutilizzo delle eccedenze ortofrutticole grazie alla successiva creazione di un laboratorio di trasformazione e confezionamento. (segue) (Com)