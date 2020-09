© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo auspicio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che "ripartire significa ritrovare fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziare enorme". Nel videomessaggio inviato all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna, Conte ha aggiunto: "L'Italia non ha motivi per accontentarsi, può e deve osare". (Rin)