- "In questi giorni firmerò un decreto per i cantieri che avranno un percorso accelerato e i loro commissari". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna. (Rin)