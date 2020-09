Roma: allocco ferito e steso a terra vicino alla pineta di Ostia salvato dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una ferita all'occhio destro era steso in terra sulla Cristoforo Colombo laterale nei pressi della pineta di Ostia, la scorsa notte. Nonostante il maltempo e le condizione metereologiche avverse, la pattuglia del commissariato di Ostia ha notato l'uccello, uno splendido rapace notturno che, a causa di una ferita ad un occhio era in evidente difficoltà, rischiando la propria incolumità sulla strada ad alto scorrimento. Bloccato il traffico veicolare, l'allocco, privo di sensi, è stato raccolto e immediatamente soccorso dagli agenti della Polizia di Stato che lo hanno portato in commissariato. E' stato poi il personale specializzato della Lipu, chiamato dai poliziotti, raggiunto il commissariato, a prestare i primi soccorsi al volatile che è stato trasportato presso il loro centro di Roma per le dovute cure ed il successivo, si spera rapidissimo, reinserimento nel suo habitat naturale. (Rer)