Milano: tenta di rubare bici da condominio di via Settembrini, arrestato

- Poco dopo la mezzanotte di oggi due persone si sono introdotte in un condominio di via Settembrini, a Milano, per rubare le bici custodite nel cortile. Il proprietario dei mezzi, un 29enne pachistano, però, si è accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto, riuscendo a bloccare uno dei due complici, un marocchino di 21 anni, arrestato poi per tentato furto aggravato dagli agenti delle Volanti intervenuti sul posto. Il complice, invece, è riuscito a fuggire. (Rem)