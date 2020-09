Verbania: statale 33 del Sempione, carreggiata ristretta per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato la prosecuzione degli interventi di risanamento della pavimentazione lungo la statale 33 “del Sempione”, nel Verbano-Cusio-Ossola. Per consentire le lavorazioni, a partire da giovedì 1° ottobre e fino al 13 novembre sarà chiusa al traffico la carreggiata nord/Sempione nel tratto compreso tra lo svincolo di Mergozzo (km 99,200) e lo svincolo di Anzola d’Ossola (km 103,950). Come di consueto, durante i lavori il traffico in direzione nord sarà indirizzato sulla carreggiata opposta (sud/Milano) allestita a doppio senso di circolazione. Per effetto delle lavorazioni saranno inoltre chiuse al transito le rampe dello svincolo di Migiandone. Al fine di consentire l’apertura dei varchi lungo lo spartitraffico centrale per lo scambio di carreggiata, dalle 8:00 di lunedì 28 settembre alle 18:00 di giovedì 1° ottobre sarà attivo lungo la tratta il restringimento della carreggiata, con transito sempre garantito sulla corsia libera. Prosegue, infine, il risanamento della pavimentazione all’altezza di Pieve Vergonte in carreggiata sud/Milano. Per consentire l’esecuzione dei ripristini anche lungo le rampe dello svincolo di Pieve Vergonte in carreggiata nord/Sempione, a partire da martedì 29 e fino al 14 ottobre queste saranno chiuse al traffico. In alternativa sarà possibile utilizzare in ingresso e uscita gli svincoli più prossimi. (Rpi)