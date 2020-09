Armenia: arrestato leader opposizione Tsarukyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente dell'opposizione armena Gagik Tsarukyan, uno degli uomini d'affari più ricchi del paese, è stato posto in stato di arresto nella serata di ieri, in vista del processo che lo vedrà imputato per l'accusa di acquisto di voti alle elezioni parlamentari del 2017. Tsarukyan, leader del partito Armenia Prospera, il secondo più grande gruppo parlamentare a Erevan, ha negato qualsiasi illecito, affermando che il procedimento penale nei suoi confronti sarebbe politicamente motivato. Il parlamento armeno ha privato Tsarukyan dell'immunità a giugno, permettendo così il suo arresto. (Rum)