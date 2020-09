Fase 3: Conte, nessuna crescita senza stella polare di inclusione e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci può essere crescita "senza protezione sociale" senza cioè la "stella polare della solidarietà e dell'inclusione ad indicare strada giusta". Lo ha chiarito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito alle critiche sui sussidi "a pioggia" che per il premier hanno rappresentato il "giusto ombrello per riparare le categorie più esposte a tempesta". Il capo del governo lo ha detto in un videomessaggio all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna. (Rin)