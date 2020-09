Coronavirus: Conte, orgoglioso di riconoscimenti internazionali, ora vincere sfida ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro Paese sta ancora affrontando la crisi, ma "autorevoli testate come 'Bloomberg' e il 'Financial Times' hanno riconosciuto all'Italia di aver meglio di altri Paesi affrontato l'emergenza. Da presidente del Consiglio sono orgoglioso di questi riconoscimenti", ma ora non dobbiamo "disunirci, sfilacciarci nella fase di ricostruzione" perché "possiamo vincere la sfida della ripartenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna. (Rin)