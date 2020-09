Tlc: Conte, rete unica per scuola, imprese e aree depresse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire sulla rete unica "significa fornire agli studenti la possibilità di accedere a tutte le informazioni in maniera semplice e rapida, alla scuola di digitalizzarsi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna. "Significa anche rafforzare un rapporto diretto, veloce, fra cittadini e servizi pubblici e privati; aprire la strada a nuove occasioni di sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i dati potranno finalmente viaggiare alla velocità degli obiettivi delle imprese innovative e dei sogni dei nostri giovani che sono spesso costretti a emigrare", ha aggiunto il premier.(Rin)