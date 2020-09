Anzio: fermato rapinatore 31enne, si cerca il suo complice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso giovedì gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Anzio sono intervenuti nella zona dell'ex Pretura per una segnalazione di rapina. Sul posto hanno trovato un uomo, un magrebino, a terra e con una ferito al volto. La vittima ha raccontato di essere stato aggredito e rapinato da due persone che gli avevano portato via il telefono cellulare e 60 euro. I poliziotti sono riusciti poco dopo a bloccarne uno, nascosto in un'auto in un garage sotterraneo a piazza Dante Zemini. T.B., 31enne del Mali, è stato riconosciuto dalla vittima è stato fermato ed è sospettato di rapina aggravata in concorso, in attesa di convalida. Si ricerca il suo complice. Dai successivi controlli, la vittima, M.M. magrebino di 54 anni, attualmente ricoverato per un trauma cranico e frattura delle ossa nasali, è risultato destinatario di un provvedimento restrittivo per reati inerenti sostanze stupefacenti e, pertanto, sarà controllato dagli agenti della polizia di Stato in attesa di essere condotto in carcere. (Rer)