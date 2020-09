Ucraina: trovato il corpo di un'altra vittima dell'incidente aereo a Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori in Ucraina hanno trovato il corpo di un altro individuo morto a seguito dell'incidente dell'aereo militare An-26 avvenuto ieri sera nella regione di Kharkiv. Lo ha reso noto il dipartimento stampa del Servizio per le emergenze statali dell'Ucraina, aggiungendo che la ricerca di altri due corpi continua. Venerdì sera, un aereo da trasporto militare ucraino An-26 si è schiantato vicino alla città di Chuguev nella regione di Kharkiv. Secondo le autorità di Kiev, a bordo dell'aereo c'erano 27 persone, di cui 20 cadetti e sette membri dell'equipaggio. Due cadetti sono sopravvissuti allo schianto iniziale e attualmente stanno ricevendo cure intensive in ospedale. Il governatore della regione di Kharkiv, Oleksiy Kucher, ha detto ieri sera che la causa dell'incidente, secondo i rapporti preliminari, dovrebbe essere un guasto al motore mentre l'aereo era in volo. (Rum)