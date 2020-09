Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo generalmente poco nuvoloso su Prealpi, Appennino e pianura, con solo temporanei annuvolamenti più consistenti. Sulle Alpi nuvolosità generalmente più diffusa, specie sui settori confinali. Precipitazioni assenti, eccetto deboli nevicate sui settori confinali alpini oltre i 1400-1600 metri. Minime in forte calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 8 e 12 °C, massime tra 16 e 20 °C. Valori un po' più elevati sulla pianura orientale. (Rem)