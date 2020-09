© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore cielo sereno o poco nuvoloso, aumento irregolare della nuvolosità dal pomeriggio e in serata fino nuvoloso sui rilievi e sui settori orientali. Precipitazioni assenti, al più deboli e sporadiche su fascia prealpina e bassa pianura nel pomeriggio. Minime e massime in generale calo. Valori minimi in pianura intorno a 7 °C, massimi intorno a 16 °C. (Rem)