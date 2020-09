Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alla Partecipazione, cittadinanza attiva e open data, Lorenzo Lipparini, partecipa a un momento della ripulitura dei muri delle case popolari di via Laghetto 2 da parte dei volontari del Rotary Milano Castello e Rotaract. L’intervento è dedicato alle vittime del Covid-19, con un momento di preghiera loro dedicato alla presenza del vicario episcopale monsignor Carlo Azzimonti.Via Laghetto 2 - Milano (ore 12.00)REGIONEL'assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, accoglie 150 giovani lombardi in occasione di “Diplomati in Pista 2020”, l'iniziativa che premia gli studenti più meritevoli.Autodromo Nazionale di Monza - Statua Juan Manuel Fangio, viale di Vedano, 5 - Monza (ore 10.30)Gli assessori della Regione Lombardia al Welfare (Giulio Gallera) e alle Politiche sociali, abitative e Disabilità (Stefano Bolognini) partecipano alla cerimonia di inaugurazione del Pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi.Ospedale Buzzi, via Castelvetro, 28 - Milano (ore 12.00)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, partecipa all'inaugurazione del Trabucco Gigante, intervento progettuale realizzato in un cortile di Milano, nell'ambito di “Fuoricortile”, il festival dell'iniziativa meneghina “Cortile Spettacolare”.Cortile della palazzina di via Abbiati 6 - Milano (ore 17.00)VARIENell’ambito dell’iniziativa “Puliamo il mondo”, il circolo Reteambiente organizza una pulizia nei giardini di via Mosso, in collaborazione con Amsa e numerose realtà e associazioni. Partecipa il presidente della commissione Ambiente del Comune di Milano Carlo Monguzzi.Via Mosso angolo via Padova - Milano (ore 10.00)"Il verde e il Blu Festival - Idee e progetti per il futuro del pianeta”. Partecipano, tra gli altri, Corrado Passera Ceo di llimity Bank e Laurence Tubiana, ceo dell'European Climate Foundation (ore 11.00); Enrico Letta (ore 11.45), Roberto Cingolani, chief Technology & innovation officer di Leonardo (ore 13.00); il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e Carlo Cottarelli (ore 17.15).Bam - piazza Gae Aulenti (dalle 10.15)L’associazione AQuaS dona un defibrillatore all'Idroscalo. Alla consegna del dispositivo partecipano tra gli altri il tenente colonnello Antonio Di Zuzio, il tenente Valerio Azzone, comandante nucleo operativo e radiomobile Compagnia S. Donato, il commissario Amerigo Fusco, comandante Polizia penitenziaria Mi Opera, il sindaco di Segrate Paolo Micheli e Laura Mariani (Coni Milano).Maneggio giacche verdi onlus - Idroscalo - Segrate (ore 11.30)Presentazione di Monza Historic 2021 che si svolgerà dal 17 al 19 settembre 2021 all’Autodromo Nazionale Monza. Partecipano Giuseppe Redaelli, presidente di Autodromo Nazionale Monza, Lorena Bellavista, responsabile dell’ufficio sportivo del circuito e Eugenio Amos, pilota e imprenditore.Fiera Milano Rho - padiglione 22, stand 19 di ACI Storico (ore 16.30) (Rem)