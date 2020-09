Abruzzo: Wwf, in regolamentazione venatoria "dimenticata" fascia esterna Parco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Wwf ha inviato ieri una diffida agli Atc (ambiti territoriali caccia) presenti nel territorio dell'area contigua del versante abruzzese del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (Atc Avezzano; Roveto-Carseolano; Sulmona; Subequano), perché si attivino al fine di evitare che siano ammessi nei propri territori cacciatori non residenti nell'area protetta e nell'area contigua. L'istituzione delle aree contigue è prevista dall'art. 32 della legge quadro sulle aree protette (394/1991). La norma riconosce a questi territori un importante valore dal punto di vista della conservazione. Sono, infatti, "aree-cuscinetto" limitrofe ai parchi nazionali, fungono da corridoi faunistici e garantiscono una protezione maggiore per gli animali rispetto alle zone più lontane dai Parchi grazie alla predisposizione di regolamentazioni che limitano il rischio di mortalità dovuto a cause antropiche. In particolare nelle aree contigue è di fondamentale importanza far sì che l'attività venatoria sia limitata, così come la norma nazionale definisce chiaramente, ai soli residenti. Una limitazione ancor più necessaria quando nei territori sono presenti specie dall'elevato interesse conservazionistico quali l'Orso bruno marsicano. È noto, infatti, che la sfida per la conservazione dell'Orso si gioca ben oltre le aree protette e si può vincere soltanto se si darà a questo animale la possibilità di espandere e consolidare il proprio areale al fuori dei Parchi. (segue) (Gru)