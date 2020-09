Libia: Unsmil chiede immediata cessazione ostilità tra gruppi armati a Tajura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso, in una nota sul suo profilo Twitter, “grande preoccupazione” per gli scontri tra due gruppi armati avvenuti a Tajura, quartiere residenziale di Tripoli popolato da migliaia di civili che hanno coinvolto armi pesanti e che hanno provocato danni a proprietà private e messo in pericolo la sicurezza dei residenti. “La Missione chiede l'immediata cessazione delle ostilità e ricorda a tutte le parti i loro obblighi in conformità con il diritto internazionale umanitario. Questo atto sottolinea l'urgente necessità di una riforma tanto necessaria del settore della sicurezza libico”, si legge nella nota di Unsmil.(Lit)