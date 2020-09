Croazia: oggi le primarie del Partito socialdemocratico per la scelta del nuovo leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendono il via oggi le elezioni interne al Partito socialdemocratico croato (Sdp) per nominare il nuovo leader della forza politica. Secondo quanto ricorda l'emittente "N1", le elezioni seguono alle dimissioni di Davor Bernardic dopo la sconfitta alle elezioni parlamentari del 5 luglio. Si presenteranno in 126 seggi elettorali circa 12 mila votanti, su un totale di poco più di 32 mila membri del partito. Secondo le regole elettorali della forza politica, infatti, solo i membri con quote di iscrizione pagate possono partecipare alle elezioni. Fra i candidati compaiono Mirela Ahmetovic, deputata parlamentare e sindaco di Omisalj, il deputato e vicepresidente Sdp Pedja Grbin, il prefetto della contea di Krapina-Zagorje Zeljko Kolar, l'esponente Sdp di Pola Marino Percan e il presidente Sdp della contea Spalatino-dalmata Ranko Ostojic.Secondo le previsioni degli esperti, il primo turno di voto potrebbe non vedere nessun candidato superare la soglia del 50 per cento, anche se tra i favoriti compaiono Kolar e Grabin. In tal caso è previsto un secondo turno una settimana dopo la prima votazione. Il voto per il rinnovo del parlamento, lo scorso 5 luglio, ha ribaltato ogni previsione tracciata dai sondaggi e ha visto l'Unione democratica croata (Hdz) uscire addirittura rafforzata rispetto alle elezioni del 2016. La coalizione di centro-sinistra Restart, guidata dai socialdemocratici, alla vigilia dell'appuntamento elettorale sembrava promettere un testa a testa se non un sorpasso della forza conservatrice al governo. A spoglio concluso Hdz otteneva invece 66 mandati mentre Restart si fermava a 41. (Res)